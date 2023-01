China apela aos EUA e Japão para não transformarem a região da Ásia-Pacífico em ringue de luta

Wang também criticou as afirmações feitas em uma declaração conjunta nesta quarta-feira (11) pelo Comitê Consultivo de Segurança EUA- Japão em Washington, após reuniões dos ministros das Relações Exteriores e Defesa dos dois países, que delineou as supostas tentativas da China de “remoldar a ordem internacional” e “mudar unilateralmente o status quo pela força no mar da China Oriental” como motivo de preocupação.