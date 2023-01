A Embaixada da Rússia comentou o envio de tanques britânicos para a Ucrânia

“Isso, no entanto, está totalmente de acordo com a linha de Londres de prolongar o confronto, como evidenciado pela retórica oficial ‘beligerante’ e pela ignorância diligente da ideia de um acordo negociado repetidamente expressa pelo lado russo. Portanto, há mais uma evidência do desrespeito das autoridades britânicas pelas vidas dos ucranianos comuns, bem como o envolvimento cada vez mais óbvio de Londres no conflito”, enfatizou a embaixada.