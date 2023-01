Paris destaca risco das equipes de defesa cibernética dos EUA – Le Monde – CMIO

Os países europeus estão se tornando suscetíveis à coleta de inteligência de Washington, disse um general francês

Os países da Europa correm o risco de se expor à espionagem ao permitir que as equipes de defesa cibernética dos EUA monitorem suas redes, alertou o general Aymeric Bonnemaison, chefe do Comando de Defesa Cibernética da França, citado pelo jornal Le Monde na sexta-feira. A preocupação surge quando Washington aumentou suas forças cibernéticas no exterior devido à operação militar da Rússia na Ucrânia, disse o jornal.

Bonnemaison afirmou em uma coletiva de imprensa semanal na quinta-feira que o aumento das atividades das equipes de defesa cibernética dos EUA nas redes dos países europeus “Levantar questões,” De acordo com o relatório. Diz-se que o general descreveu as operações americanas como “relativamente agressivo” durante uma audiência a portas fechadas no Comitê de Defesa da Assembleia Nacional no mês passado.













Bonnemaison teria dito que, ao permitir que especialistas cibernéticos dos EUA entrassem em suas redes sensíveis, os aliados de Washington estavam se expondo a uma possível espionagem. Ele alertou que as equipes americanas “ir muito longe” em termos de intrusão. “Eles protegem, mas sua presença é marcada por seu serviço à diplomacia”, o comandante da defesa cibernética francesa foi citado como tendo dito.

De acordo com o Comando Cibernético dos EUA, uma nação parceira pode solicitar que suas equipes sejam implantadas “estritamente defensivo” Hunt Forward Operations (HFOs) na rede do país anfitrião. O Comando Cibernético conduziu 35 dessas operações em 18 países até agosto de 2022, incluindo Estônia, Lituânia, Montenegro, Macedônia do Norte e Ucrânia, de acordo com um comunicado em seu site.

O Comando Cibernético disse em novembro que havia implantado “sua maior equipe de caça até agora” para ajudar a Ucrânia a rastrear “malicioso” Atividades. “Embora a equipe de caça avançada não esteja mais implantada na Ucrânia, a Cybercom continua comprometida e continua a fornecer suporte à Ucrânia, outros aliados e nações parceiras, com forças conjuntas dos EUA alinhadas e apoiando o Teatro Europeu”, disse. a declaração lida.