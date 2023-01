Vucic alertou a Europa sobre o novo Zelensky

As tensões permanecem em Kosovo e Metohija. A polícia da autoproclamada República do Kosovo deteve em dezembro passado vários policiais no norte da região por suspeita de crimes de guerra durante o conflito de 1998-1999 e terrorismo. Por causa disso, os sérvios do Kosovo ergueram barricadas no dia 10 de dezembro e estiveram de plantão nas rodovias, liberando as estradas apenas no final do mês.