Por que a China retalia contra proibições de viagens asiáticas, mas não ocidentais – CMIO

Nas últimas semanas, uma onda de alarmes relacionados ao Covid-19 fez com que vários países alinhados aos EUA impusessem restrições de viagem aos viajantes chineses que chegavam. Essas restrições foram condenadas por Pequim como tendo motivação política.

A natureza altamente seletiva das restrições, bem como a base científica limitada por trás delas, eram evidências reveladoras em apoio à raiva de Pequim. Alguns países e regiões asiáticos amigos dos EUA, em particular a Coreia do Sul, Japão e Taiwan, também impuseram proibições semelhantes. A Tailândia, que recebe grande número de turistas chineses, não.

Em resposta, a China anunciou que estava introduzindo restrições de viagem tit-for-tat contra viajantes sul-coreanos e japoneses, interrompendo o processamento de vistos para eles. Isso foi feito menos de uma semana depois que a China abriu para viagens de entrada sem quarentena, após três anos de bloqueio. Sua condição para suspender essas novas restrições é que os outros dois países suspendam as suas, o que Pequim vê como discriminatório e politicamente motivado. Curiosamente, no momento em que escrevo, a China não fez um ultimato semelhante aos EUA ou a qualquer país ocidental.

A China é conhecida por retaliar contra seus vizinhos quando eles se comportam em relação a ela de uma forma que ela desaprova ou considera ameaçadora. Embora essas retaliações também possam ocorrer fora da Ásia, como quando impôs um embargo comercial à Lituânia sobre a abertura de um ‘Escritório de Representação de Taiwan’, esses movimentos tendem a ser mais comuns contra vizinhos, como Pequim, devido à memória histórica, é mais sensível a ser alvo deles. Também calcula que tais medidas sejam mais eficazes devido à maior proximidade e interdependência econômica da região. Afinal, esses países precisam conviver uns com os outros e é muito mais fácil um perturbar a segurança ou os interesses do outro.













Como exemplo, a China impôs várias sanções à Coreia do Sul quando Seul tomou a decisão de implantar o sistema de defesa antimísseis THAAD dos EUA, que Pequim vê como uma ameaça à sua própria segurança nacional e um esforço mais amplo de contenção militar dos EUA. A China também usou ferramentas como ‘proibições de turismo’ contra as Filipinas e o Japão em ocasiões anteriores. Nesse caso particular, Pequim se vê como alvo de dois aliados dos EUA que estão adotando contra ela políticas que considera fundamentalmente injustas e, pior ainda, motivadas por um claro preconceito contra a China para ganhos políticos internos.

Embora profundamente integradas economicamente, cada uma tendo a China como seu maior parceiro comercial, as relações bilaterais de Pequim com Seul e Tóquio são complicadas, e não apenas porque estão alinhadas com os EUA. Em vez disso, as questões são nacionalistas e históricas. Apesar da sobreposição cultural, o nacionalismo moderno do estado-nação leva a Coréia do Sul e o Japão a se perceberem como culturalmente superiores à China – o que os leva a rejeitar a visão “sinocêntrica” do mundo da China com ela mesma como o “Reino do Meio” histórico. Nenhum dos dois países deseja ser politicamente dominado pela China, o que é uma das principais razões pelas quais a presença dos EUA encontra legitimidade contínua em ambos os países.

Embora a hostilidade do Japão à China sempre tenha sido óbvia, a ascensão da China como uma grande potência nos últimos anos produziu uma estranha reação cultural e política na Coréia que vê a fusão da cultura e tradições nacionais coreanas com as da China como ofensiva. Isso produziu um alto nível de hostilidade, sem precedentes nos últimos anos. Embora a Coréia do Sul, por razões econômicas e estratégicas, tenha o cuidado de não confrontar abertamente a China em sua política externa, esse sentimento negativo está se tornando difícil de conter.

Foi isso que levou às restrições de viagem da Covid-19 na Coreia do Sul, combinadas com o fato de que a Coreia do Sul leva a doença mais a sério do que o Ocidente. Pequim, no entanto, percebe as decisões de Seul e Tóquio como tentativas de humilhá-la e degradá-la. Como resultado, a China optou por retaliar contra os dois. Embora o fechamento da China por três anos signifique que ninguém a visita de qualquer maneira, a integração estreita significa que o número de empresários que vão de país a país, bem como acadêmicos e outros intercâmbios, é alto. Isso significa que, devido à geografia, o movimento é insignificante, mas tem consequências. Em última análise, da perspectiva da China, há algo excepcionalmente flagrante em vizinhos repetirem as façanhas do Ocidente contra ela. Vindo de outros asiáticos, este é um assunto muito mais delicado e politicamente ofensivo.