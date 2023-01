Comércio Rússia-China deve atingir a meta de 2024 mais cedo – CMIO

Volume de negócios está se aproximando da meta de US$ 200 bilhões dois anos antes do previsto, mostram dados alfandegários

O comércio entre a Rússia e a China aumentou quase um terço no ano passado, para mais de US$ 190 bilhões, segundo dados divulgados na sexta-feira pela Administração Aduaneira da China.

A China exportou US$ 76,1 bilhões em mercadorias para a Rússia em 2022, um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior, enquanto os embarques da Rússia para a China aumentaram 43,4%, para US$ 114,1 bilhões.

Somente em dezembro, o volume de negócios entre os dois países totalizou US$ 17,8 bilhões, segundo os dados.

Os números também mostraram que em 2022 a Rússia era líder entre os 20 maiores parceiros da China em termos de crescimento comercial. Moscou e Pequim já haviam estabelecido uma meta de aumentar o comércio mútuo para US$ 200 bilhões até 2024.

Falando com o líder chinês Xi Jinping via link de vídeo no mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, elogiou o fortalecimento dos laços entre os dois países, especialmente na esfera energética.

“Apesar da conjuntura externa desfavorável, das restrições ilegítimas e da chantagem direta de alguns países ocidentais, a Rússia e a China conseguiram garantir taxas de crescimento recorde do comércio mútuo… em termos de GNL importado [liquefied natural gas],” disse ele, acrescentando que em janeiro–novembro os volumes de negócios agrícolas também aumentaram, em 36%, para US$ 6 bilhões.

O Financial Times informou anteriormente que em novembro de 2022 a China havia se tornado o principal parceiro comercial da Rússia, mas na época o comércio era complicado pelas restrições do Covid-19. Nos últimos dois meses, Pequim relaxou algumas das medidas que impactavam negativamente o comércio, e os analistas agora esperam que os volumes cresçam ainda mais.

