O CDC deve investigar os efeitos colaterais mortais da vacina – legislador republicano – CMIO

A agência de saúde dos EUA havia reconhecido anteriormente que as injeções da Pfizer poderiam afetar adversamente os idosos

Cathy McMorris Rodgers, presidente do Comitê de Comércio da Câmara, pediu aos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA que “investigar rapidamente” uma possível ligação entre a vacina Covid-19 da Pfizer e derrames entre idosos. O CDC reconheceu o risco, mas continua a recomendar que todos com mais de seis meses de idade recebam doses de reforço.

O CDC anunciou na sexta-feira que os relatórios sugeriam uma ligação entre as injeções bivalentes de reforço da Pfizer e um aumento nos derrames entre adultos com mais de 65 anos que as receberam. A agência disse que investigaria essas denúncias, mas alegou que “é muito improvável” que existe um “risco clínico verdadeiro”, e que todos com mais de seis meses de idade devem tomar a vacina independentemente.

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA autorizou esta semana o uso dessas injeções de reforço bivalente em bebês com mais de seis meses de idade, apesar do fato de que a Pfizer nunca realizou testes em humanos antes de lançar as injeções no mercado.













“A falta de transparência nos últimos três anos quebrou a confiança dos americanos em nossas agências de saúde pública”, McMorris Rodgers disse em um comunicado na sexta-feira. “O CDC e o FDA possuem sistemas para monitorar a segurança da vacina que identificou esse sinal preliminar”, ela continuou. “Agora, essas agências devem investigar rapidamente, de maneira aberta e transparente, se a vacina pode ou não ter contribuído para os derrames relatados”.

McMorris Rodgers, uma republicana, acrescentou que tanto o CDC quanto o FDA serão chamados para testemunhar perante seu comitê “para que possamos começar o longo caminho para ajudar a restaurar a confiança dos americanos em nossas agências de saúde pública.”

Mais de dois anos se passaram desde que o FDA emitiu pela primeira vez uma autorização de uso emergencial para a vacina da Pfizer. A aprovação formal foi concedida no final de 2021, mas desde então surgiram relatos de efeitos adversos. A vacina tem sido associada a um risco aumentado de parada cardíaca, particularmente em jovens do sexo masculino, e vários países europeus interromperam seus programas de reforço em resposta a essas preocupações.

Além disso, as vacinas contra o coronavírus foram consideradas ineficazes para interromper a transmissão do Covid-19, apesar da insistência do CEO da Pfizer, Albert Bourla, em 2021, de que seu produto era “100% eficaz na prevenção de casos de Covid-19.”