Empreendimento criptográfico dos gêmeos Winklevoss acusado de vender títulos não registrados – CMIO

A SEC acusou Genesis e Gemini de arrecadar bilhões ilegalmente por meio de esquemas de empréstimos

O regulador de valores mobiliários dos EUA acusou na quinta-feira a Genesis Global Capital e a exchange cripto Gemini de oferecer e vender títulos não registrados a investidores de varejo por meio de um programa que prometia altas taxas de juros sobre depósitos.

A Comissão de Valores Mobiliários alegou que a Genesis, uma subsidiária do Digital Currency Group, e a Gemini, administrada por Tyler e Cameron Winklevoss, levantaram bilhões de dólares em ativos criptográficos de centenas de milhares de investidores por meio de ofertas não registradas, usando o ativo criptográfico Earn da Gemini. -programa de empréstimos e “contornando os requisitos de divulgação projetados para proteger os investidores.”

“As cobranças de hoje se baseiam em ações anteriores para deixar claro ao mercado e ao público investidor que as plataformas de empréstimo de criptomoedas e outros intermediários precisam cumprir nossas leis de valores mobiliários testadas pelo tempo. Fazer isso protege melhor os investidores. Promove a confiança nos mercados. Não é opcional. É a lei,” O presidente da SEC, Gary Gensler, disse em um comunicado.













A denúncia diz que a Genesis fez parceria com a Gemini no programa que permite que os clientes emprestem seus criptoativos à Genesis em troca de altos pagamentos de juros. A Gemini facilitou as transações e deduziu uma taxa de agente, de até 4,29%, dos retornos que recebeu da Genesis, de acordo com a SEC.

Em novembro, citando uma crise de liquidez após a volatilidade no mercado cripto após o colapso da principal exchange cripto FTX, a Genesis congelou saques, deixando cerca de 340.000 clientes Earn incapazes de sacar cerca de US$ 900 milhões em ativos criptográficos.

“O recente colapso dos programas de empréstimo de criptoativos e a suspensão do programa da Genesis ressaltam a necessidade crítica de plataformas que oferecem valores mobiliários a investidores de varejo para cumprir as leis federais de valores mobiliários”, disse o diretor da Divisão de Execução da SEC, Gurbir S. Grewal.

A reclamação do regulador visa a devolução de qualquer “Ganhos mal adquiridos” mais juros e quaisquer penalidades civis.

