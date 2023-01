Twitter quer atrair de volta anunciantes com anúncios gratuitos – WSJ — CMIO

O Twitter está oferecendo espaço publicitário gratuito para marcas que executam campanhas publicitárias na plataforma, informou o Wall Street Journal na sexta-feira, citando e-mails da empresa.

De acordo com o relatório, o Twitter igualará os fundos que as marcas gastam em seus anúncios, com duas condições. Primeiro, os gastos não devem exceder US$ 250.000. Em segundo lugar, o volume total de anúncios, incluindo o incentivo do Twitter – até US$ 500.000 no total – deve ser executado até 28 de fevereiro.

No mês passado, a mídia noticiou uma ação semelhante da plataforma, na época oferecendo até US$ 500.000 em gastos com anúncios se os anúncios fossem exibidos até o final do ano.

O Twitter ainda não comentou o relatório. A plataforma começou a perder anunciantes logo depois que Elon Musk assumiu no final de outubro, com as marcas desconfiadas de sua abordagem à moderação de conteúdo e outras mudanças que ele trouxe para a plataforma. As empresas que suspenderam os gastos com publicidade incluem General Motors, Pfizer, United Airlines, Mondelez, Volkswagen, Chevrolet, Ford e Jeep. Musk disse na época que devido à saída deles, a plataforma havia sofrido “uma queda enorme na receita”e estava perdendo $ 4 milhões diariamente.

A partir de 8 de janeiro, menos de 25 dos 100 maiores anunciantes do Twitter continuavam exibindo anúncios na plataforma, de acordo com dados da empresa de pesquisa Sensor Tower.

Os analistas observam que é vital para a empresa reconquistar os anunciantes, já que a maior parte da receita do Twitter vem de anúncios. Em 2021, esse valor foi de US$ 5,1 bilhões, ou cerca de 90% do total.

