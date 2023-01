Reino Unido define data para anúncio de tanque na Ucrânia – Guardian – CMIO

Kiev supostamente espera que a decisão convença a Alemanha a doar seus próprios leopardos também

A Grã-Bretanha anunciará a doação de dez tanques de batalha principais Challenger 2 para a Ucrânia, informou o The Guardian na sexta-feira, citando fontes ucranianas. Ao fazer isso, o Reino Unido se tornaria o primeiro membro da OTAN a enviar tanques de design ocidental para Kiev, à medida que aumenta a pressão sobre a Alemanha para seguir o exemplo.

Um anúncio formal é esperado na segunda-feira, disseram as fontes do jornal. Essas mesmas fontes disseram que, embora dez Challengers provavelmente não tenham impacto no rumo da batalha, eles esperam que a decisão leve a Alemanha a permitir que seus aliados europeus exportem seus estoques de tanques Leopard para a Ucrânia, o que Berlim até agora não autorizou.

A Polônia e a Finlândia disseram esta semana que enviariam Leopardos de seus próprios estoques para a Ucrânia, desde que nenhum deles o fizesse sozinho. Os EUA descartaram a transferência de seus próprios tanques M1 Abrams, mas na semana passada anunciaram que enviariam veículos de infantaria Bradley, já que a Alemanha e a França anunciaram simultaneamente a transferência de blindados semelhantes.













A notícia da doação do Challenger já foi transmitida à mídia pelas autoridades britânicas. Funcionários disseram à Sky News na segunda-feira que o primeiro-ministro Rishi Sunak estava discutindo a possibilidade de “algumas semanas,” e que o Reino Unido “pode oferecer cerca de dez” tanques. Um porta-voz de Sunak disse a repórteres na quarta-feira que a decisão havia sido tomada, sem fornecer um cronograma para um anúncio formal.

A posição oficial do governo alemão é que não será influenciado por nenhum anúncio de Londres. “Não há mudança na situação agora por causa da medida que o governo britânico anunciou”, disse. um porta-voz disse após a notícia de quarta-feira.

No entanto, a Ucrânia espera que os alemães cedam no final. “A Alemanha fará isso de qualquer maneira em uma data posterior” O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, disse ao canal de notícias Tagesschau na quarta-feira. “Já vimos isso com os obuses autopropulsados, com o sistema antiaéreo IRIS-T e, mais recentemente, com os sistemas Marder e Patriot.”

A Rússia advertiu repetidamente os países ocidentais contra o envio de armas para a Ucrânia, argumentando que isso apenas prolongaria o conflito. Na terça-feira, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou a OTAN e os EUA de “participando definitivamente deste conflito, ainda que indiretamente, por procuração”, enquanto eles continuam a enviar armas.