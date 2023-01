Custos de alimentos em alta na Espanha – CMIO

O custo dos alimentos na Espanha subiu a um ritmo recorde em dezembro, saltando 15,7% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas do país.

Os preços atingiram o nível mais alto desde que o atual sistema de medição foi introduzido em 1994, segundo a agência. O maior crescimento foi registrado nos preços do açúcar, leite, manteiga, azeite, refrigerantes, farinhas e outros cereais.

Enquanto isso, a inflação geral no país desacelerou no mês passado para 5,7%, de 6,8% em novembro, em meio a uma queda nos preços da eletricidade e dos combustíveis, atribuível ao clima ameno que diminui a demanda. Este foi o valor mais baixo para a Espanha durante todo o ano passado, bem como o mais baixo entre os estados membros da UE. Enquanto isso, a inflação média para 2022 foi de 8,3%, a mais alta que o país registra desde 1986.

Madri aprovou anteriormente um novo pacote de medidas destinadas a conter a inflação, incluindo uma redução do IVA em vários alimentos básicos que entrou em vigor em 1º de janeiro. No entanto, alguns analistas estão céticos sobre a medida.

“Como sabiam que tinham de baixar o IVA a 1 de Janeiro, alguns [businesses] aumentou os preços antes disso, aumentando assim as margens, apesar do fato de que parece [the VAT cut] está sendo aplicado,” Juan Carlos Higueras, professor da EAE Business School, disse ao jornal El Pais. Ele acrescentou que “preços dos alimentos vão continuar a subir com ou sem IVA” pois existem muitos intermediários na cadeia de suprimentos que podem aproveitar as medidas do governo e antecipá-las.

