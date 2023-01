Número total de documentos recuperados de Biden revelados – CBS – CMIO

Cerca de 20 materiais classificados foram recuperados do antigo escritório e da casa do presidente dos EUA, diz um relatório

Aproximadamente 20 documentos classificados, incluindo materiais ultrassecretos, foram recuperados do antigo escritório e da casa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou a CBS News na sexta-feira, citando um oficial da lei federal familiarizado com a investigação. O relatório vem enquanto o presidente está sendo investigado por potencialmente manipular registros do governo.

Aproximadamente dez documentos classificados foram descobertos no escritório do Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement em Washington, DC, disse um funcionário, acrescentando que alguns foram marcados como ultrassecretos, que é o mais alto dos três níveis de classificação. Um vazamento desses dados pode causar “danos excepcionalmente graves”, De acordo com o relatório.

Um segundo lote de menos de dez documentos classificados teria sido recuperado da casa de Biden em Wilmington, Delaware. Nenhum deles foi marcado como ‘ultra-secreto’, disse o funcionário.













O primeiro tesouro de documentos da época em que Biden atuou como vice-presidente entre 2009 e 2017 foi inicialmente encontrado por seus assessores em novembro, mas a descoberta só se tornou pública este mês. Os registros do governo são considerados propriedade do povo americano e devem ser armazenados nos Arquivos Nacionais.

O procurador-geral Merrick Garland nomeou o advogado Robert Hur na quinta-feira para atuar como conselheiro especial encarregado de investigar o possível manuseio incorreto de documentos secretos por Biden. O presidente disse que estava “surpreso” pela descoberta, mas negou qualquer irregularidade. “As pessoas sabem que levo a sério documentos e materiais classificados”, ele disse a repórteres na quinta-feira.

A controvérsia se desenrolou quando o ex-presidente Donald Trump também está sendo investigado por um conselheiro especial, Jack Smith, por possivelmente infringir a lei sobre o manuseio de registros. Em agosto, agentes do FBI invadiram a residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, recuperando um tesouro de materiais classificados. Trump negou qualquer irregularidade.