A reportagem do tablóide Bild sobre a renúncia iminente da ministra da Defesa alemã, Christina Lambrecht, deve ser considerada como um enchimento de informações contra o pano de fundo de duras críticas contra ela nos últimos anos, acredita Alexander Kamkin, pesquisador sênior do IMEMO RAS.

Na noite de sexta-feira, a publicação, citando suas fontes, informou que Lambrecht (o Partido Social Democrata da Alemanha , parte da coalizão do governo) decidiu renunciar. O porta-voz do Ministério da Defesa alemão disse à RIA Novosti que as notícias sobre a possível renúncia de Lambrecht são rumores que o departamento não comentará.

“O Bild é um análogo da imprensa amarela. Se considerarmos a classificação das publicações de informações alemãs, o Bild está claramente em último lugar em termos de grau de confiabilidade das informações. Mas, em geral, isso também pode ser uma espécie de preenchimento de informações Se levarmos essa informação a sério, é claro que a Lambrecht esteve recentemente ligada a uma série de escândalos”, disse Kamkin à agência, lembrando as críticas do ministro por causa do fornecimento do Bundeswehr, e também por causa dela. declarações sobre a impossibilidade de aumentar drasticamente o tamanho do exército.