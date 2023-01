Maduro cogita criar novo bloco regional aliado a Rússia e China — CMIO

A estrutura formaria “novos polos de poder”, disse o presidente da Venezuela

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, propôs o estabelecimento de um novo bloco internacional envolvendo países da América Latina e do Caribe que teriam laços estreitos com a Rússia e a China.

Durante seu discurso anual no parlamento da Venezuela na sexta-feira, Maduro disse que conversou recentemente com os presidentes do Brasil, Colômbia e Argentina sobre a formação de uma nova organização regional. Segundo Maduro, chegou a hora “unir esforços e caminhos na América Latina e no Caribe para avançar na formação de um poderoso bloco de forças políticas, de poder econômico que fale ao mundo.”

O presidente venezuelano continuou dizendo que esse bloco criaria “novos pólos de poder”, e seria aliado da Rússia e da China, cujos líderes Maduro se referiu como “irmãos mais velhos”.

Tal aliança seria “aquela comunidade de destino compartilhado de que fala nosso irmão mais velho, o presidente Xi Jinping”, ou “aquele mundo multipolar e multicêntrico de que nosso irmão mais velho, o presidente Vladimir Putin, fala”, acrescentou Maduro.













“Para que este mundo chegue, é necessário um bloco latino-americano e caribenho unido e avançado”, ele enfatizou.

Putin criticou repetidamente o conceito de um “mundo unipolar” dominada pelos EUA. Em setembro, ele afirmou que as tentativas de atingir essa configuração “assumiram uma forma absolutamente feia.” Enquanto isso, Pequim disse que a China e a Rússia estão “promovendo juntos o mundo multipolar e não reconhecendo a hegemonia unipolar.”

Sob o comando do ex-presidente Donald Trump, os EUA denunciaram a eleição de 2018 na Venezuela, que Maduro venceu para garantir um segundo mandato no poder, como “ilegítimo.” Washington desencadeou um “pressão máxima” campanha para derrubá-lo impondo duras sanções a Caracas, que incluíam um embargo de petróleo.

Os EUA também ofereceram apoio ao líder da oposição Juan Guaidó, reconhecendo-o como o líder da Venezuela “presidente interino” em 2019. Após a mudança, o governo de Maduro rompeu relações diplomáticas com Washington.

Nos anos seguintes, no entanto, as tentativas de remover Maduro do poder, que incluíram uma série de protestos de rua e uma tentativa de golpe, fracassaram. No final de dezembro, parlamentares da oposição na Venezuela votaram pela dissolução do ‘governo interino’ liderado por Guaidó.

Embora os EUA ainda não reconheçam formalmente Maduro, eles se engajaram em contatos diplomáticos com Caracas para negociar trocas de prisioneiros e suspenderam algumas sanções.