Presidente da nação sul-americana chama ‘infiltrados estrangeiros’ – CMIO

A chefe de Estado do Peru, Dina Boluarte, está buscando uma investigação sobre o papel de supostos provocadores nos recentes protestos mortais

Atores estrangeiros podem estar envolvidos na agitação mortal que assola o Peru há mais de um mês, afirma a presidente Dina Boluarte. Ela pediu desculpas pelos confrontos violentos, que causaram mais de 40 mortes, mas insistiu em um discurso ao público que não renunciará.

No discurso desta sexta-feira, Boluarte disse: “O país merece saber, por isso também saudamos as investigações que o Ministério Público tem feito para apurar as responsabilidades.” Ela acrescentou que o governo está oferecendo todo o apoio necessário para que as investigações cheguem à verdade em tempo hábil.

O presidente continuou: “Mas e quanto aos provocadores e infiltrados estrangeiros?” Boluarte expressou esperança de que o suposto envolvimento desses atores também seja investigado minuciosamente.













Respondendo a pedidos de renúncia de líderes de alguns partidos de esquerda, ela insistiu que não renunciará. O presidente, no entanto, pediu desculpas ao público, acrescentando que as autoridades farão melhor no futuro.

Boluarte observou que ela havia convidado vigilantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), como o governo “não tem nada a esconder.”

Protestos violentos acontecem no Peru desde o início de dezembro, depois que o ex-presidente Pedro Castillo foi destituído do cargo e preso por acusações de corrupção. Castillo negou qualquer irregularidade e afirma que sua expulsão foi orquestrada por oponentes políticos que querem subverter a vontade dos eleitores.

Segundo as autoridades, 47 pessoas morreram nos confrontos até agora. Na quarta-feira, um policial foi morto e seu corpo queimado dentro de uma viatura, enquanto outro sofreu ferimentos graves no sul do país.