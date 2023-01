Avistamentos de OVNIs em ascensão – Pentágono – CMIO

Mais de 366 incidentes foram registrados apenas nos últimos dois anos, de acordo com um novo relatório

As agências do governo dos EUA viram um aumento significativo de incidentes envolvendo objetos voadores não identificados (OVNIs) entre 2021 e 2022, em parte devido a uma melhor compreensão das ameaças que eles podem representar, de acordo com uma versão não classificada de um novo relatório do Pentágono divulgado na quinta-feira.

O documento, intitulado ‘Relatório Anual de 2022 sobre Fenômenos Aéreos Não Identificados’ – mais comumente referido como OVNIs ou UAP – foi compilado pelo Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) do Pentágono. No total, abrange 510 avistamentos, documentados até o final de agosto de 2022.

Este número inclui 144 relatórios da UAP, que foram examinados nos 17 anos anteriores a março de 2021 e contabilizados em uma avaliação preliminar do ODNI. No entanto, entre essa data e agosto de 2022, o número de avistamentos de OVNIs relatados disparou, chegando a 366.

O documento atribuiu parcialmente esse aumento “uma melhor compreensão das possíveis ameaças que o UAP pode representar, seja como riscos de segurança de voo ou como plataformas de coleta de adversários em potencial.” Outro motivo é o “estigma reduzido em torno dos relatórios de UAP”, acrescentou.













Dos 366 avistamentos recém-registrados, 26 foram caracterizados como sistemas de aeronaves não tripuladas ou objetos que se pareciam com um, e 163 foram identificados como “balões ou entidades semelhantes a balões”. Outros 6 foram atribuídos à desordem. O Pentágono não conseguiu explicar os 171 relatórios restantes.

O relatório também disse que “Eventos UAP continuam ocorrendo em espaço aéreo restrito ou sensível, destacando possíveis preocupações com a segurança do voo ou atividade de coleta adversária.” Nesse sentido, Washington “continuará a investigar qualquer evidência de possível envolvimento do governo estrangeiro em eventos UAP”, acrescentou.

Em outubro, o New York Times informou, citando autoridades americanas não identificadas, que se acredita que os incidentes mais recentes de OVNIs resultam de operações de vigilância estrangeiras, balões meteorológicos ou apenas lixo transportado pelo ar. Sue Gough, porta-voz do Pentágono, disse na época que, embora as agências governamentais estejam fazendo o possível para identificar OVNIs, seus sensores geralmente não conseguem coletar informações. “informações suficientes para fazer uma atribuição positiva”.

Em dezembro, o Departamento de Defesa dos EUA disse que, embora tenha recebido muitos relatórios sobre fenômenos aéreos inexplicáveis, não encontrou nenhuma evidência de atividade alienígena.