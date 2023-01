Primeiro-ministro da Mongólia propõe realizar reforma constitucional no país

A atual Constituição da Mongólia foi adotada há 31 anos, em 13 de janeiro de 1992. Ele formalizou a transição para um sistema multipartidário. Segundo o documento, a Mongólia é uma república semipresidencialista e semiparlamentar. O presidente é eleito por voto popular, o órgão máximo do poder do estado é o parlamento unicameral – o Estado Grande Khural.

Oyuun-Erdene observou que “muitas vezes surgiram contradições entre o presidente e o primeiro-ministro no passado”. “Esta é uma questão puramente sistêmica, não depende de uma pessoa em particular. O presidente da Mongólia é eleito pelo povo, que tem grandes esperanças nele. Quando se trata de cumprir promessas, ele não tem orçamento nem gabinete. Às vezes ele não tem escolha a não ser agir por meio do Conselho de Segurança Nacional, pressionar o governo e boicotá-lo junto com a minoria parlamentar”, afirmou.