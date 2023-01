UE apoia estados membros que apreendem ativos russos – CMIO

Um porta-voz da CE também pediu a criminalização de contornar as sanções do bloco contra Moscou

A UE apoia o esforço da Estônia para criar um mecanismo legal para confiscar ativos russos que foram congelados como parte das sanções relacionadas à Ucrânia, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Christian Wigand, na quinta-feira, conforme citado pela RIA Novosti.

Wigand também pediu a criminalização das violações das sanções impostas a Moscou, acrescentando que isso aceleraria o processo de apreensão de ativos russos congelados.

“Enfatizamos repetidamente que criminalizar [the] contornar as sanções ajudará a confiscar bens que estão sendo escondidos”, ele disse aos jornalistas quando questionado sobre a reação da UE aos planos da Estônia.

A CE delineou em dezembro uma proposta para harmonizar as infrações penais e as penas por violação das medidas restritivas do bloco. Espera-se que o projeto seja discutido pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em breve.

“Isso faz parte de nossos esforços para direcionar esses fundos para a reconstrução da Ucrânia […] Claro, será bom se os estados membros da UE tomarem medidas nessa direção”, disse Wigand.

De acordo com a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia, os ativos congelados em contas russas no país totalizam quase € 20 milhões (US$ 21,5 milhões).

Espera-se que a CE forme um acordo de toda a UE sobre como lidar com os bilhões de reservas congeladas do banco central russo, juntamente com os ativos de propriedade de cidadãos e empresas russas sancionados.

