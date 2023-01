Banco Mundial reduz previsão de crescimento global — CMIO

Analistas da instituição dizem que mundo está ‘perigosamente próximo’ da recessão

O crescimento da economia global atingirá apenas 1,7% em 2023, projetou o Banco Mundial, reduzindo suas perspectivas em relação ao ano passado em quase metade, citando a piora geral das condições econômicas.

A instituição com sede em Washington cortou quase todas as suas projeções para as economias mais avançadas. Em junho, seus analistas previam um crescimento de 3% para este ano.

O rebaixamento maciço foi resultado de mudanças drásticas nas expectativas do Banco Mundial para o crescimento da economia dos EUA. Agora, o PIB dos EUA deve aumentar 0,5%, abaixo da previsão anterior de 2,4%.

“Os Estados Unidos, a zona do euro e a China estão todos passando por um período de fraqueza pronunciada, e os transbordamentos resultantes estão exacerbando outros ventos contrários enfrentados pelos mercados emergentes e economias em desenvolvimento”, disse. disse o Banco Mundial em seu último relatório, Perspectivas Econômicas Globais.













A perspectiva de crescimento da China também foi reduzida de 5,2% para 4,3%, enquanto o Japão deve demonstrar crescimento de apenas 1%, contra 1,3% projetado anteriormente. A instituição internacional de desenvolvimento também cortou sua perspectiva para a Europa e Ásia Central de 1,5% para 0,1%.

“O crescimento global desacelerou na medida em que a economia global está perigosamente perto de cair em recessão”, disse. disseram os economistas do Banco Mundial, atribuindo o crescimento lento a uma “inesperadamente rápido e sincronizado” aperto da política monetária global.

As estimativas significariam “o terceiro ritmo de crescimento mais fraco em quase três décadas, ofuscado apenas pelas recessões globais causadas pela pandemia e pela crise financeira global.”

Os analistas do Banco Mundial enfatizaram que as políticas duras seguidas pelos reguladores monetários em todo o mundo “contribuíram para um agravamento significativo das condições financeiras globais, o que está a exercer um travão substancial à atividade.” Eles observaram, no entanto, que o aumento das taxas de juros pode ter sido necessário para domar a inflação crescente.

