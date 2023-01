Irmão de Shinzo Abe vai renunciar

A publicação informa que a saúde de Kisi piorou desde o final do ano passado, motivo pelo qual foi decidido renunciar aos seus poderes parlamentares. Uma vez que, como seu irmão, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi eleito em diferentes distritos da mesma prefeitura de Yamaguchi, as eleições de dois novos membros do parlamento podem ocorrer nesta prefeitura em abril . Ao mesmo tempo, Nobuo Kishi vê seu filho mais velho como seu sucessor.