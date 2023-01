Número de mortos em enchentes nas Filipinas sobe para 20

De acordo com o conselho, mais uma pessoa está listada como desaparecida. Refira-se que 1.135 habitações foram danificadas, das quais 270 ficaram completamente destruídas. O fornecimento de energia foi interrompido em 42 cidades, interrupções no abastecimento de água ocorreram em 11 cidades e as linhas de comunicação foram danificadas em mais 13. No entanto, a eletricidade já foi restabelecida em 28 cidades, o abastecimento de água foi restabelecido em quatro e as comunicações foram restabelecidas em mais quatro.