‘Até eu lidei melhor com documentos confidenciais’ – Snowden sobre o escândalo de Biden – CMIO

O denunciante da NSA martelou a Casa Branca sobre a descoberta de documentos secretos

Depois que um segundo lote de documentos classificados ligados ao presidente dos EUA, Joe Biden, foi descoberto – desta vez em sua garagem em Delaware – o denunciante da NSA, Edward Snowden, voltou a falar sobre a controvérsia, observando que costumava lidar com esses materiais com mais segurança.

“Uau, até eu manuseei documentos classificados com mais segurança. Pelo menos eu os mantive criptografados! Snowden tuitou na quinta-feira, referindo-se a um artigo do New York Times sobre as novas revelações de Biden.

O ex-contratado da CIA e da Agência de Segurança Nacional estava se referindo à sua decisão de 2013 de denunciar a vigilância sem mandado da NSA dos americanos. O governo dos Estados Unidos respondeu acusando-o de roubo de propriedade do governo e de fornecimento de informações sigilosas a pessoas não autorizadas, entre outras coisas. Washington também revogou o passaporte de Snowden, retendo-o na Rússia, onde acabou recebendo asilo político.

“Cara, eu deveria ter pensado nisso,” Snowden gracejou ainda na quinta-feira, comentando a declaração da secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, de que os documentos de Biden foram “inadvertidamente extraviado”.













Os documentos datam do mandato de Biden como vice-presidente de Barack Obama. O primeiro lote foi encontrado na Universidade da Pensilvânia em 2 de novembro, mas essa informação não foi divulgada publicamente até esta semana.

A primeira reação de Snowden foi apontar o atraso, chamando-o de verdadeiro escândalo, porque o Departamento de Justiça dos EUA “soube disso uma semana antes das eleições de meio de mandato e optou por suprimir a história, conferindo uma vantagem partidária.”

Ele também retweetou um seguidor que argumentou que nenhum político dos EUA realmente se preocupa com documentos classificados, e que “a falsa indignação sobre isso é usada apenas para punir inimigos políticos.”

Em agosto, Biden e os democratas expressaram indignação pelo fato de o ex-presidente Donald Trump ter supostamente mantido alguns documentos confidenciais em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, depois que agentes do FBI foram enviados para invadir o resort.

Ao contrário de Biden, como presidente, Trump tinha autoridade para desclassificar documentos. O DOJ agora nomeou um advogado especial para lidar com a investigação sobre o tratamento de Biden com os papéis classificados. Alguns republicanos têm suspeita expressa que a medida visa obstruir a investigação da Casa Branca de Biden, no entanto.