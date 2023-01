‘ISIS Beatle’ desaparece dos registros da prisão dos EUA – CMIO

O jihadista nascido em Londres está cumprindo uma sentença de prisão perpétua por sequestro, tortura e assassinato de quatro americanos

A terrorista condenada Alexandra Kotey, membro da infame célula do grupo terrorista Estado Islâmico (anteriormente ISIS/ISIL) apelidada de ‘The Beatles’ por causa das origens britânicas de seus membros, desapareceu do banco de dados do Bureau Federal de Prisões dos EUA, informou a Fox News na quinta-feira.

Kotey cumpria prisão perpétua na prisão de alta segurança de Canaan, na Pensilvânia, tendo sido sentenciado em abril após se declarar culpado de oito acusações de tomada de reféns e crimes relacionados ao terrorismo que resultaram em morte.

O londrino apelidado de ‘Jihadi George’ foi acusado de participar com seus companheiros ‘ISIS Beatles’ no “apreensão, detenção e negociações de reféns” de quatro americanos e outros 23 entre 2012 e 2015.

No entanto, Kotey não estava mais listado como preso em Canaã, com registros mostrando que ele era “não está sob custódia do BOP” a partir de sexta-feira. Talvez mais preocupante, dados seus crimes, a data de lançamento do terrorista foi listada como “desconhecido.”

Confirmando que Kotey era “não está atualmente sob custódia do Bureau of Prisons”, disse o porta-voz Randilee Giamusso “de várias” razões potenciais para a discrepância em uma declaração à Fox News.













“Os presos que estiveram anteriormente sob custódia do BOP e que não cumpriram sua sentença podem ficar fora da custódia do BOP por um período de tempo para audiências judiciais, tratamento médico ou por outros motivos”, disse ele, acrescentando que o departamento não compartilha esse tipo de detalhe sobre os presos por razões de segurança, proteção e privacidade.

Bethany Haines, cujo pai David Haines foi capturado por Kotey e posteriormente torturado e decapitado pelos ‘Beatles’, expressou preocupação de que o prisioneiro possa ter “conseguiu negociar sua entrada [some] tipo de tratamento fácil com base em ele ajudar as autoridades ou qualquer outra coisa”, chamando seu desaparecimento de injusto para as famílias de suas vítimas.

No entanto, ela disse ao The Scottish Daily Record que fontes do Departamento de Justiça garantiram que Kotey ainda estava trancado em algum lugar dos Estados Unidos.

Embora a Fox News tenha mencionado rumores de que Kotey estava ajudando nas investigações de outro caso, a agência não pôde comprovar tais alegações. Os outros ‘ISIS Beatles’ estão todos mortos ou sob custódia, e Kotey está preso nos Estados Unidos desde sua extradição do Reino Unido no final de 2020.