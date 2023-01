Incêndio em gasoduto na Lituânia cessa, diz empresa de gás

MOSCOU, 14 de janeiro – RIA Novosti. O incêndio no gasoduto principal da operadora Amber Grid no distrito de Pasvalsky, na Lituânia, parou quatro horas depois, a seção danificada deve ser restaurada em alguns dias, disse a empresa de gás. O incêndio no gasoduto principal da operadora Amber Grid no distrito de Pasvalsky, na Lituânia, parou quatro horas depois, a seção danificada deve ser restaurada em alguns dias, disse a empresa de gás.

Na sexta-feira, a polícia informou que um gasoduto explodiu no distrito de Pasvalsky, na Lituânia, por volta das 17h00, horário local (18h00, horário de Moscou ), uma chama aberta atingiu 50 metros de altura, segundo dados preliminares, não houve vítimas. Gintautas Geguzinskas, prefeito do distrito de Pasvalsky, disse que a explosão ocorreu perto da rodovia Pasvalis-Siauliai, serviços especiais estavam trabalhando no local e o trânsito foi interrompido.

8 de janeiro , 14h37 Operação militar especial na Ucrânia A potência do artefato explosivo que explodiu o gasoduto foi estimada no LPR

“O incidente ocorrido no gasoduto principal Amber Grid no distrito de Pasvalsky, no norte da Lituânia, foi localizado. De acordo com dados preliminares, nenhuma pessoa ficou ferida durante o incidente. O gás que pegou fogo durante o incidente parou de queimar após cerca de quatro horas, ” Amber Grid disse em um comunicado.

Note-se que o abastecimento de gás à região de Pasvaly e outros consumidores no norte da Lituânia é feito por um gasoduto paralelo, tendo o abastecimento de gás à Letónia sido retomado na mesma noite.

Nemunas Biknius, diretor-geral da operadora do sistema de transporte de gás Amber Grid, disse que está prevista a restauração do trecho do gasoduto danificado durante o incidente dentro de alguns dias.

“Agências de aplicação da lei e especialistas da Amber Grid estão investigando as possíveis causas do incidente, enquanto não temos informações sobre a inflição deliberada de danos à infraestrutura do gasoduto por terceiros”, disse Biknyus na mensagem.