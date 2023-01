EUA ameaçam Sérvia com ‘congelamento’ – mídia – CMIO

Espiões americanos supostamente boicotarão seus colegas em Belgrado por causa do chefe ‘pró-Rússia‘

Washington está descontente com a escolha do chefe de espionagem de Belgrado e pretende suspender a cooperação de inteligência até que a Sérvia repense sua “soluções de pessoal,” N1, afiliada local da CNN, afirmou na sexta-feira, citando fontes diplomáticas não identificadas.

Aleksandar Vulin foi nomeado chefe da Agência de Segurança e Inteligência (BIA) no início de dezembro. Anteriormente, ele estava no comando do Ministério do Interior, mas trocou de lugar com o ex-BIA Bratislav Gasic como parte de uma remodelação do gabinete.

De acordo com N1, os EUA sinalizaram repetidamente à Sérvia que desaprovavam a nomeação, mais recentemente em uma reunião entre o embaixador Christopher Hill e o ministro das Relações Exteriores Ivica Dacic na semana passada.

“Fontes confiáveis” disse à agência que Hill ameaçou um “congelamento profundo” em cooperação entre o BIA e a comunidade de inteligência dos EUA, observando que Vulin apresentou um “grande problema” para Washington.

Hill supostamente disse a Dacic que os EUA prefeririam colaborar com o Ministério do Interior, ao que Dacic respondeu que providenciaria para que Gasic visitasse Washington em breve.













A afiliada da CNN afirma que os EUA consideram Vulin pró-Rússia. Como prova, o N1 apontou para as múltiplas reuniões de Vulin com Nikolay Patrushev, o secretário do conselho de segurança nacional da Rússia, enquanto ele estava no comando da polícia. Eles também levantaram as acusações do ativista da oposição russa Vladimir Kara-Murza de que Vulin o havia grampeado em nome de Moscou. Vulin negou as acusações e disse que iria processar Kara-Murza por difamação.

Após a reunião de Hill com Dacic na semana passada, o presidente sérvio Aleksandar Vucic fez uma observação enigmática sobre Belgrado infestado de espiões, chamando a capital sérvia de “a nova Casablanca,” em referência ao famoso filme de Hollywood da Segunda Guerra Mundial.

Em entrevista à emissora local TV Pink, Vucic disse que a cidade não via tanta atividade de inteligência desde a Segunda Guerra Mundial e que agentes de inteligência estrangeiros estavam “obviamente preparando várias coisas,” sem nomear seus países de origem ou objetivos.

Embora Belgrado aspire oficialmente à adesão à UE, recusou firmemente as exigências de Bruxelas e Washington para impor sanções contra Moscovo devido ao conflito na Ucrânia. Vucic também se recusou a reconhecer a província separatista de Kosovo como um estado independente, algo em que os EUA insistem há quase 15 anos.