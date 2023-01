Professor negro declarado racista por proibição de moletom – CMIO

A proibição do professor de “durags”, “shorts twerk” e “shorts cortadores de coochie” foi removida do plano de estudos

Uma gíria”Código de roupa” incluído em um programa de curso de ciência da computação em uma faculdade historicamente negra da North Carolina Agricultural and Technical University foi removido depois que usuários de mídia social reclamaram que era “anti-negro”, apesar de seu autor ser um homem negro, informou a Forbes na quinta-feira.

O instrutor, nomeado por vários usuários do Twitter como professor do NCAT Derrick LeFlore, alertou seus alunos de graduação que “Bonnets, Durag [sic]Moletons, Shorts Booty, Shorts Coochie Cutter, Shorts Twerk” eram proibidos na sala de aula.

“Se você usá-lo na cama ou no clube, não o use para [class]”, o currículo, postado no Twitter semana passada, alertou. LeFlore apareceu para solicitar um “Business casual” código de vestimenta de seus alunos, embora o texto completo do código de vestimenta tenha sido cortado na captura de tela postada.

Embora o próprio professor seja negro, a seleção de peças de vestuário que decidiu proibir – e a linguagem que usou para descrevê-las – levou alguns a acusá-lo de antinegritude.

A proibição do moletom em particular teve uma reação hostil, com vários comentaristas traçando uma distinção qualitativa entre a roupa e meros shorts curtos (ou shorts twerk) em termos de utilidade (as salas de aula ficam frias) e decoro (“as pessoas literalmente usam moletons para trabalhar agora”, apontou um usuário).













O moletom assumiu grande importância política após o tiroteio do adolescente negro Trayvon Martin, de 17 anos, em 2012, pelo vigia amador do bairro George Zimmerman, quando o apresentador da Fox & Friends, Geraldo Rivera, culpou o moletom enorme que Martin estava usando por atiçar as suspeitas de Zimmerman, instando negros pais para manter seus filhos longe de moletons igualmente sinistros.

Outros comentaristas argumentaram que não era tanto a escolha de roupas proibidas de LeFlore que constituía um apito de cachorro anti-preto, mas sua terminologia. Era inapropriado para um professor do sexo masculino usar termos como “cortador de coochie” em um documento oficial, mesmo equivalente a assédio sexual, alguns disseram.

Enquanto alguns defenderam o professor sitiado, argumentando que ele estava apenas tentando inculcar um senso de profissionalismo usando o tipo de vocabulário casual que ele achava que se conectaria com os alunos, os comentaristas afirmavam na quarta-feira que ele havia excluído o texto ofensivo.