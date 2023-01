Ministro da Defesa alemão renunciará – mídia – CMIO

Christine Lambrecht – que recebeu muitas “impressões especiais” do conflito na Ucrânia – está pronta para sair

A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, decidiu renunciar e o fará na próxima semana, informaram os jornais SZ e Bild na sexta-feira. O ministro já discutiu a mudança com o chanceler Olaf Scholz, alegaram os dois meios de comunicação, citando fontes próximas ao político.

De acordo com o Bild, Lambrecht tomou essa decisão por vontade própria. Nem o governo nem o ministro da Defesa comentaram oficialmente sobre o movimento relatado até agora.

Os relatórios seguem um grande escândalo que viu políticos da oposição e jornalistas pedindo a demissão imediata de Lambrecht. O alvoroço foi provocado por seu discurso malfadado na véspera de Ano Novo, no qual ela disse que o conflito em curso entre Moscou e Kiev lhe deu muitos “impressões especiais” e permitiu que ela conhecesse muitos “pessoas interessantes e ótimas.” Seu discurso foi imediatamente criticado como “embaraçoso” e “inapropriado.”













Os líderes do maior bloco de oposição – a União – então acusaram Scholz de nomear Lambrecht o ministro da Defesa para enfraquecer ainda mais as Forças Armadas Alemãs, que há anos lutam com escassez de pessoal e mau funcionamento de equipamentos.

A gestão de Lambrecht como ministro da Defesa também viu outro escândalo envolvendo o equipamento militar da Alemanha. Em dezembro, o país disse que interromperia a aquisição de modernos veículos de combate de infantaria Puma produzidos internamente devido a vários problemas de funcionamento. Lambrecht então descreveu o desenvolvimento como um “grande revés”.

A ministra também assumiu uma postura bastante reservada em relação à ajuda militar a Kiev, ao advertir repetidamente que isso esgotaria os estoques das Forças Armadas Alemãs – o Bundeswehr – e se opôs ao fornecimento de armas mais pesadas à Ucrânia, como tanques Leopard 2, argumentando que Berlim nunca faria isso. sozinho.

Scholz anteriormente defendeu Lambrecht descrevendo-a como uma “Ministro da Defesa de primeira classe” em dezembro.