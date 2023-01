O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, não está ouvindo toda a verdade sobre o quão deplorável é a Ucrânia no campo de batalha, disse o oficial aposentado da CIA Philip Giraldi em entrevista ao canal do YouTube Judging Freedom.

Ao mesmo tempo, o orador concordou com a opinião do principal juiz Andrew Napolitano de que o atual estado de coisas aponta para a inevitável derrota do regime de Kyiv. Ele também acrescentou que a informação reversa é propaganda ucraniana, que é captada pela mídia americana, incluindo o Washington Post e o New York Times.