Um gasoduto explodiu no distrito de Pasvalsky, na Lituânia, preliminarmente, ninguém ficou ferido, relata o portal LRT com referência à polícia.

“Às 16h57 (17h57, horário de Moscou ), a polícia do distrito de Panevezys relatou a explosão de um gasoduto na rua Jonishkele, no vilarejo de Vienkiemyu. <...> De acordo com dados preliminares, não houve vítimas”, disse o comunicado.

© Foto: foto de testemunha ocular Incêndio no gasoduto no distrito de Pasvalsky, na Lituânia

Gintautas Geguzinskas, prefeito do distrito de Pasvalsky, confirmou a informação sobre a explosão e disse que serviços especiais estavam trabalhando no local, o trânsito foi interrompido temporariamente e um desvio foi feito.

De acordo com a Amber Grid, o incidente ocorreu em seu gasoduto, através do qual o combustível azul entra na parte norte da Lituânia e é entregue na Letônia.

Um especialista do Departamento de Coordenação de Situação do Departamento de Bombeiros e Resgate disse ao ELTA que por volta das 19h (20h, horário de Moscou ) o incêndio havia sido contido, mas a ameaça aos assentamentos ainda permanecia.

Ao mesmo tempo, Povilas Balciunas, diretor da administração do município do distrito de Pasvalsky, disse no ar do canal de televisão LRT que o município se prepara para evacuar os habitantes da aldeia de Valakeliu, e a vizinha Letônia “também está ameaçado de inconveniência” por causa do incidente.