Novas iniciativas diplomáticas são necessárias “sempre que possível” para ajudar a acabar com o conflito entre Moscou e Kiev, disseram os social-democratas

A Alemanha não deve perder de vista uma possível solução diplomática para o conflito em curso entre Moscou e Kiev, uma vez que fornece ajuda militar e financeira à Ucrânia, disseram os social-democratas (SPD), que constituem a maior facção no parlamento alemão, em um documento de política. na sexta.

“Sabemos que as guerras geralmente não terminam no campo de batalha”, disse a facção em um esboço de política externa de nove páginas, acrescentando que manter a porta aberta para soluções diplomáticas não é menos importante do que apoiar a Ucrânia.

“Conversas diplomáticas devem permanecer possíveis” mesmo que a confiança em Moscou esteja extremamente baixa agora, insistiu a facção, acrescentando que as conversas regulares que o chanceler Olaf Scholz – ele mesmo um social-democrata – manteve com o presidente russo, Vladimir Putin “são certas e necessárias”.

Outras iniciativas diplomáticas ainda serão necessárias “quando possível” para acabar com as hostilidades em andamento, disse o documento, acrescentando que tais esforços são particularmente necessários “no âmbito das Nações Unidas”.

Os social-democratas também apontaram para o fato de que “acordos podem ser alcançados” em algumas áreas muito específicas, mesmo em meio ao conflito em curso. A facção mencionou as trocas de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia, bem como o acordo de grãos alcançado pelos dois lados por meio da mediação da ONU e Türkiye no verão passado, como exemplos bem-sucedidos de tais “pequenos passos.”













“É preciso aprofundar essas iniciativas no campo do controle de armas, por exemplo”, a facção sugeriu. Segundo os social-democratas, a abordagem diplomática para a resolução do conflito em curso poderia basear-se nesta “política de dar pequenos passos, lançar iniciativas de construção de confiança em áreas gerenciáveis ​​e revisar regularmente sua eficácia.”

Ao mesmo tempo, a facção afirmou repetidamente em seu documento de política que “mantém-se firmemente solidário com a Ucrânia” e condena a Rússia por sua operação militar em andamento.

No ano passado, o chanceler alemão Olaf Scholz emergiu como um fervoroso defensor do diálogo contínuo com Moscou, ao contrário de sua parceira de coalizão e ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que adotou uma postura linha-dura em relação à Rússia.

Moscou indicou repetidamente ao longo do conflito que estava pronta para negociações de paz com Kiev se aceitasse a situação no local e a vontade das quatro ex-regiões ucranianas que votaram para se juntar à Rússia em um referendo no outono passado. No início desta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou preferiria negociações de paz a combates, mas o Ocidente e a Ucrânia são contra o envolvimento na diplomacia com a Rússia.