Grossi visitará a Ucrânia na próxima semana

A AIEA também pretende enviar dois especialistas para as usinas nucleares do sul da Ucrânia, Rivne, Khmelnitsky e para o local de Chernobyl.

“O diretor-geral (IAEA Rafael Grossi) visitará as usinas nucleares do sul da Ucrânia e de Rovno, bem como Chernobyl, para lançar missões compostas por dois especialistas da AIEA em cada local… Uma equipe de duas pessoas também será destacada na central nuclear de Khmelnytsky. Nossos especialistas do departamento de segurança nuclear monitorarão a situação nas estações, avaliarão seus equipamentos e outras necessidades, fornecerão suporte e aconselhamento técnico e reportarão suas descobertas à sede da AIEA”, disse a agência em um comunicado.