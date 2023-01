Explosão atinge gasoduto do Báltico – CMIO

Um gasoduto que conecta a Lituânia e a Letônia explodiu na sexta-feira, causando uma bola de fogo visível por 17 quilômetros. O operador da rede de gás da Lituânia está investigando a explosão e não há suspeita de crime.

A explosão ocorreu ao longo de uma seção do oleoduto na região de Pasvalys, na Lituânia, disse a operadora de rede Amber Grid em um comunicado. A explosão cortou uma das duas linhas paralelas. A empresa disse que cortou imediatamente o fluxo de gás após o incidente, acrescentando que o abastecimento aos residentes de Pasvalys seria retomado através da linha intacta.

Equipes de bombeiros foram enviadas para apagar o incêndio, mas seus esforços foram prejudicados porque o gás restante na linha continuou a queimar. As chamas atingiram uma altura de cerca de 50 metros (160 pés) e eram visíveis a 17 quilômetros (11 milhas) de distância, informou o site de notícias Delfi da Lituânia.

A emissora lituana LRT disse que a vila vizinha de Valakeliai foi evacuada pela polícia por precaução, com seus cerca de 250 residentes convidados a deixar suas casas.

O diretor da Amber Grid, Nemunas Biknius, disse a Delfi que uma investigação começará assim que o incêndio for extinto. Ele acrescentou que a empresa até agora não viu nenhuma evidência de um “evento malicioso” mas, no entanto, examinará a possibilidade.

O gasoduto transporta gás para as regiões do norte da Lituânia e para a Letônia. Nenhum problema de abastecimento foi relatado no lado letão, disse o ministro da Energia, Raimonds Cudars.