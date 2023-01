Britânico ‘espião para a Rússia’ se autodenomina funcionário descontente

Smith foi detido em agosto de 2021 na Alemanha , onde trabalhava como segurança na Embaixada Britânica. Ele é suspeito de ter cooperado com o serviço de inteligência russo desde novembro de 2020, o mais tardar, tendo sido recebido no local por um funcionário da Embaixada Britânica em Berlim . O britânico foi detido no dia 10 de agosto na cidade de Potsdam (Brandenburg), o apartamento e o local de trabalho do suspeito foram revistados. Mais tarde, ele foi extraditado da Alemanha para o Reino Unido . Smith foi acusado de “nove crimes sob a Lei de Segredos Oficiais de 1911”.