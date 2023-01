Israel suspende subsídios a imigrantes ucranianos – mídia – CMIO

O financiamento para os subsídios especiais supostamente acabou, deixando alguns lutando para pagar o aluguel

Milhares de imigrantes que vieram para Israel citando o conflito na Ucrânia deixarão de receber pagamentos mensais especiais nos próximos meses, informou o jornal Haaretz na sexta-feira. O governo israelense está atualmente juntando dinheiro para os pagamentos de dezembro, que foram perdidos devido a uma escassez orçamentária.

o “subsídio especial de ajuste” o programa foi promulgado em fevereiro de 2022 por meio de ordem temporária, que o Aliyah e o Ministério da Integração decidiram não estender, de acordo com o Haaretz. Segundo dados a que o jornal teve acesso, quase 24 mil imigrantes receberam pelo menos um pagamento.

De acordo com as disposições do programa, um único imigrante tinha direito a 2.300 shekels (US$ 672) por mês. Uma família com dois filhos recebia 2.900 siclos (US$ 847), enquanto uma família com três filhos recebia 3.400 (US$ 994).

“A bolsa continua sendo paga aos imigrantes que chegaram até agosto e por um ano de sua aliá [date],” o ministério disse em um comunicado, usando o termo hebraico para imigração judaica para Israel. No entanto, o ministério se viu com falta de 20 milhões de shekels (US$ 5,9 milhões) no final de 2022.













Citando “uma ausência de financiamento estatal aprovado” como o motivo da falta de alguns dos pagamentos de dezembro, o gabinete do ministro da Aliyah, Ofir Sofer, disse que estava trabalhando com o Ministério das Finanças para “libertar” dinheiro para que o restante possa ser desembolsado.

Embora o Haaretz tenha falado sobre imigrantes da Ucrânia, as duas famílias que o veículo destacou vieram na verdade da Rússia. Um deles mencionou ser “Forçado a sair” em maio passado por causa de “ser convocado para o serviço militar”, embora Moscou não tenha anunciado uma mobilização parcial até setembro.

Israel recebeu cerca de 15.000 refugiados não-judeus da Ucrânia. Cerca de 100 deles foram despejados de moradias patrocinadas pelo estado em dezembro, com o governo apontando que o programa foi inicialmente limitado a três meses e foi estendido “e outra vez.”

Embora Jerusalém Ocidental tenha expressado apoio verbal a Kiev no conflito em andamento, ela enviou à Ucrânia apenas ajuda humanitária, recusando-se a fornecer armas. Autoridades ucranianas repetidamente pressionaram Israel a “pegue o lado direito,” mesmo contando com a ajuda dos EUA. No início deste mês, no entanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que seu governo buscaria políticas de interesse nacional, em vez de seguir os ditames internacionais.