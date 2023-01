O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou as declarações de Kyiv sobre a rainha como uma falsificação da história

De setembro de 1945 a janeiro de 1947, Korolev fez parte de um grupo de especialistas soviéticos na Alemanha . Em agosto de 1946, ele foi nomeado designer-chefe do primeiro míssil balístico de longo alcance soviético, bem como chefe do departamento de design especial do Instituto de Pesquisa nº 88 do Ministério de Armas da URSS (Kaliningrado, região de Moscou , agora Korolev) . Em maio de 1950, após a reorganização do NII 88, Sergei Korolev foi nomeado chefe e projetista-chefe do departamento de design experimental (OKB) e, em setembro de 1951, ele também foi designado para o cargo de vice-diretor do NII 88. A partir do final de 1947 até 1952, foi professor no departamento de armas a jato do MVTU. Em 1956-1966, ele foi o chefe e designer-chefe do OKB 1, separado do NII 88 em uma empresa independente (agora a Energia Rocket and Space Corporation em homenagem a S.P. Korolev).