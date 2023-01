Alemanha adverte a Polônia sobre fornecimento de armas ‘ilegais’ à Ucrânia – CMIO

Entregar tanques Leopard 2 de fabricação alemã para a Ucrânia sem o aval de Berlim seria totalmente ilegal, alertou uma porta-voz do governo na sexta-feira. A Polônia anunciou planos de fornecer à Ucrânia cerca de uma dúzia de veículos blindados, enquanto a Finlândia também está considerando essa opção.

“Isso seria ilegal”, uma vice-porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, disse quando perguntada se o equipamento militar poderia simplesmente ser entregue a Kiev sem a aprovação prévia da Alemanha. “Precisa da aprovação do governo federal”, ela disse a jornalistas em Berlim, dizendo “Essas são as regras.”

No entanto, Berlim não acredita que nenhum país realmente tomaria tal medida sem sua permissão, disse Hoffmann. “Não é algo que nos preocupa ou o que tememos”, ela disse à mídia, acrescentando que não achava que fosse “uma suposição realista”.

Uma porta-voz do Ministério da Economia também disse aos jornalistas que uma permissão especial de reexportação seria necessária para qualquer movimento sob a Lei de Comércio Exterior da Alemanha e a Lei de Controle de Armas de Guerra.

Até agora, nem Varsóvia nem Helsinque se aproximaram de Berlim para tal aprovação, de acordo com o governo alemão.













“Não há nenhuma pergunta para a qual tenhamos que dizer não”, explicou Hoffmann. Ela disse que Berlim estava em “comunicação constante sobre qual é a coisa certa a fazer” com outros membros da OTAN. Os principais contatos da Alemanha são os EUA, a França e o Reino Unido, mas também dialoga com a Polônia e a Espanha, disse a porta-voz.

No início desta semana, o presidente polonês Andrzej Duda anunciou o plano de Varsóvia de enviar “uma companhia de tanques Leopard” para a Ucrânia. Suas palavras vieram poucos dias depois que o primeiro-ministro do país, Mateusz Morawiecki, disse que a Polônia só o faria como parte de um esforço de um “coalizão mais ampla de estados”. Ele também afirmou que as negociações com a Alemanha foram “em progresso.”

A Finlândia também disse que não faria isso sozinha nas entregas de tanques. Segundo o chefe do comitê de defesa do parlamento finlandês, Antti Hakkanen, seu país só enviaria Leopardos se tal decisão fosse tomada em nível europeu. Mesmo nesse caso, ele disse que a contribuição finlandesa seria “pequena” pois deve priorizar sua própria defesa.