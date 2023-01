Escolas do Reino Unido proíbem todo contato físico – CMIO

Os adolescentes serão proibidos de abraçar e dar as mãos para mantê-los “seguros”, disseram as autoridades escolares

Duas escolas britânicas anunciaram esta semana que iriam proibir todas as formas de contacto físico entre alunos – proibindo “segurar a mão”, “abraçar” e a formação de relacionamentos românticos. Os pais reclamaram com a mídia local, mas uma escola argumentou que “qualquer coisa poderia acontecer” se as crianças pudessem se socializar normalmente.

A Hylands School em Chelmsford e a Southchurch High School em Southend fizeram os anúncios esta semana.

Em uma carta aos pais, a diretora assistente de Hyland, Catherine McMillan, disse que sua escola não iria mais “toleramos qualquer contato físico dentro de nossa comunidade”, EssexLive relatou na terça-feira.

Isso inclui “qualquer contato físico agressivo, abraços, mãos dadas, tapas em alguém, etc.” McMillan continuou. “Isso é para manter seu filho seguro. Se seu filho estiver tocando em outra pessoa, consentindo ou não, qualquer coisa pode acontecer. Isso pode causar uma lesão, fazer alguém se sentir muito desconfortável ou alguém ser tocado de maneira inadequada.”













O vice-chefe apontou especificamente que “relacionamentos românticos” seria proibido na Hyland School, e qualquer violação das novas regras resultaria em “uma perda de privilégios” para a criança infratora.

Em uma carta semelhante aos pais, a vice-chefe de Southchurch, Sra. Murray, disse que “os alunos não podem se tocar enquanto estiverem no local,” informou a BBC. Um porta-voz da escola afirmou que a proibição encoraja “os alunos devem se comportar de maneira cortês e atenciosa em todos os momentos.”

Falando ao EssexLive, um pai da Hyland descreveu a política como “draconiano”.

“Tenho uma filha e ela e as amigas se cumprimentam com um abraço, mas se fizerem isso agora vão [face being] colocar em isolamento”, disse o pai. “Houve um grande protesto de outros pais. Depois da pandemia, onde todos estavam famintos de contato humano, agora você está atrasando tudo. Também não vai ajudar a saúde mental dos alunos.”