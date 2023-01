108 pessoas de Soledar chegaram ao centro de acomodação temporário em Shakhtersk

108 pessoas chegaram ao centro de acomodação temporária na cidade de Shakhtersk, no DPR, incluindo 10 crianças evacuadas de Soledar, informou a RIA Novosti na administração do Shakhtersk.

As autoridades da cidade estão empenhadas em alojamento, alimentação e todas as necessidades necessárias. Os evacuados foram trazidos de Pervomaisk pelas forças do Ministério de Situações de Emergência do DPR.