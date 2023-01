Ex-república soviética revela brecha para comprar dívida russa – Bloomberg – CMIO

O Cazaquistão registrou um aumento de 100 vezes no volume de títulos russos registrados

As transações com títulos do governo do rublo por meio de corretoras do Cazaquistão geraram negócios no valor total de US$ 1,4 bilhão (641,1 bilhões de tenge) desde março, de acordo com a Agência de Regulação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro do Cazaquistão, conforme citado pela Bloomberg.

O regulador revelou detalhes do esquema usado pelos investidores para contornar as sanções relacionadas à Ucrânia contra Moscou, o que deixou muitos estrangeiros incapazes de se desfazer de participações em dívida russa. O órgão regulador, no entanto, não forneceu números anteriores para comparação, de acordo com a Bloomberg.

Até 1º de dezembro, os residentes do Cazaquistão responderam por 48,7% das compras entre as corretoras que usaram recursos de clientes nas transações, enquanto a participação dos russos ficou em 41,4%. Outros compradores foram clientes dos Emirados Árabes Unidos e da Eslováquia.

De acordo com o regulador, seis corretoras cazaques estavam envolvidas em transações com dívida russa, usando seu próprio dinheiro junto com fundos de clientes. As autoridades financeiras acrescentaram que as casas de comissão levam em consideração o sistema de sanções existente e trabalham em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro, realizando uma auditoria adequada de todos os clientes potenciais quando as contas são abertas e usadas.













Em dezembro, reportagens da mídia sugeriram que empresas financeiras no Cazaquistão estavam comprando dívidas do governo russo com um grande desconto de investidores incapazes de sair do mercado por causa de sanções e outras restrições. O uso de câmaras de compensação cazaques para registrar os títulos permite que os compradores recebam cupons e pagamentos de principal.

O Depositário Central de Valores Mobiliários da ex-república soviética havia relatado anteriormente um aumento de 100 vezes em oito meses no número de Eurobonds russos registrados e títulos do governo em rublos, estes últimos conhecidos como OFZs, emitidos pelo Ministério das Finanças da Rússia.

Um índice de títulos do governo russo encerrou o ano passado em queda de cerca de 4%. Isso marca uma recuperação das perdas de dois dígitos sofridas nos meses após o início da operação militar no final de fevereiro.

Investir em títulos emitidos pelo governo russo coloca as corretoras locais sob maiores riscos devido ao “alto nível de volatilidade nos mercados de valores mobiliários, baixa liquidez e ameaça de sanções secundárias relacionadas à situação geopolítica”, explicou o regulador cazaque.

