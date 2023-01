Cidade indiana afundando rapidamente – agência espacial – CMIO

A cidade indiana de Joshimath, conhecida como porta de entrada para o Himalaia, afundou 5,4 cm, em algum momento entre o final de dezembro e o início de janeiro, informou a agência espacial indiana. O popular destino turístico, a uma altitude de mais de 6.000 pés (1.800 metros), é propenso a subsidência, em parte devido ao desenvolvimento da infraestrutura.

Um relatório da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO) divulgado na quarta-feira detalhou as mudanças detectadas pela observação por satélite de Joshimath, revelando que um rápido evento de subsidência ocorreu em algum momento entre 27 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023.

O ministro-chefe da região, Pushkar Singh Dhami, ordenou uma evacuação em massa depois que 603 edifícios na cidade foram encontrados com rachaduras profundas.

As mudanças de elevação registradas variaram entre 1 e 5,4 cm, mostram os dados. As observações da ISRO no ano passado detectaram uma lenta subsidência de até 9 cm em um período de nove meses, disse o relatório.













Joshimath está localizado no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, na encosta de uma colina e é um destino popular para peregrinos e turistas que visitam os muitos templos da área.

No entanto, o assentamento fica sobre uma geologia do Himalaia inerentemente frágil e um ambiente traiçoeiro. Milhares de pessoas foram mortas ao longo de décadas por desastres naturais, como terremotos, deslizamentos de terra, inundações repentinas e avalanches. Só as inundações de Uttarakhand em fevereiro de 2021 ceifaram mais de 80 vidas.

A subsidência afetou Joshimath por algum tempo, com o impacto ampliado pelo esgotamento das águas subterrâneas para irrigação e o rápido desenvolvimento da infraestrutura, incluindo a construção de usinas hidrelétricas, segundo cientistas.