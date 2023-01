Hungria em ‘choque cultural’ das políticas alemãs – Orban — CMIO

O primeiro-ministro húngaro diz que seu povo perdeu a fé em Berlim e Bruxelas depois que sanções fracassadas provocaram uma crise energética na UE

As políticas introduzidas pela Alemanha e pelos políticos alemães na Comissão Europeia e a forma como “calculado mal” os efeitos das sanções anti-russas causaram uma “choque cultural” na Hungria. A UE não tem coragem de admitir a falácia de suas políticas de sanções, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, em entrevista na sexta-feira.

“Cresci com a sensação de que os alemães são precisos, engenheiros, calculam, demoram, sabem o que estão fazendo”, Orban disse à Kossuth Radio, acrescentando que agora essa perspectiva mudou.

“Agora vemos o que eles estão fazendo, porque a Comissão Europeia tem um presidente alemão”, disse. Orban continuou, referindo-se à presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen. “Eles falharam com as sanções, calcularam mal e não contaram até o final do ponto de vista profissional”, disse. ele adicionou.

Segundo o primeiro-ministro, a UE não tem coragem de admitir a falácia de suas políticas de sanções contra a Rússia em meio ao conflito em curso na Ucrânia. Orban observou, no entanto, que a Hungria não tinha força para mudar a posição dos países maiores, o que significa que as sanções contra Moscou provavelmente continuarão apesar de sua ineficácia.













A Hungria, que depende fortemente da energia russa, criticou em várias ocasiões os líderes da UE por serem responsáveis ​​pela crise energética em curso, introduzindo “contraproducente” sanções a Moscou. Budapeste pediu repetidamente para acabar com o “política fracassada de Bruxelas” para impedir que a Europa “sangrando lentamente”. A Hungria também foi um dos poucos Estados ocidentais que até agora se recusou a enviar quaisquer armas para a Ucrânia ou treinar suas tropas.

“Se dependesse de nós, não haveria política de sanções” Orban disse no mês passado. “Não é do nosso interesse dividir permanentemente as economias europeia e russa em duas, por isso estamos tentando salvar o que pode ser salvo de nossa cooperação econômica com os russos.”

As relações da Hungria com a UE têm sido particularmente árduas nos últimos meses, já que Budapeste também entrou em conflito com várias instituições da UE em várias questões, incluindo direitos LGBTQ e migração. Bruxelas, por sua vez, acusou o governo conservador de Orbán de corroer o estado de direito, enquanto os meios de comunicação ocidentais o trataram como um líder autoritário que simpatiza demais com o presidente russo, Vladimir Putin.