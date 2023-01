UE vê número recorde de tentativas de imigração ilegal – CMIO

Quase metade das 330.000 travessias foram feitas por afegãos, sírios e tunisianos

Mais tentativas foram feitas para entrar na UE ilegalmente em 2022 do que em qualquer ano desde 2016, anunciou a agência de fronteira e guarda costeira do bloco, Frontex, na sexta-feira. O número de 330.000 não inclui outros que solicitaram asilo legalmente ou refugiados que vieram da Ucrânia.

Cerca de 145.600 tentativas de entrada foram feitas por via terrestre através dos Bálcãs Ocidentais, disse a Frontex, com o segundo maior número, 102.529, acontecendo por mar na região do Mediterrâneo Central. Ao todo, foram registradas 330 mil tentativas de travessia, um aumento de 64% em relação a 2021.

Mais de 80% das tentativas foram feitas por homens adultos, com mulheres representando menos de uma em cada dez detecções e crianças representando 9%. Afegãos, sírios e tunisianos fizeram 47% de todas as tentativas de travessia.

Os números da Frontex contam tentativas de travessia individuais em vez de migrantes individuais, já que muitos viajam sem passaporte e alguns tentam entrar na UE várias vezes ao ano. Assim, o número de pessoas que tentaram cruzar as fronteiras do bloco pode ser inferior a 330 mil.













Independentemente disso, 2022 viu mais pessoas tentando entrar na UE ilegalmente do que em qualquer ano desde 2016, quando a Frontex contabilizou quase 2 milhões de tentativas de travessia. Com a Guerra Civil Síria em pleno andamento na época, a UE viu um influxo sem precedentes de migrantes principalmente do Oriente Médio, que os membros do bloco estão lutando para acomodar e integrar até hoje.

Além dos desafios de moradia e policiamento dos recém-chegados, o surto de 2015-2016 abriu um caminho regular para futuros migrantes, alimentando a indústria do tráfico de pessoas e forçando Bruxelas a considerar o endurecimento das fronteiras externas do bloco.

Os números da Frontex não contam aqueles que buscaram asilo legalmente na UE no ano passado. Embora o bloco ainda não tenha publicado seus números de pedidos de asilo para o ano inteiro, quase 790.000 pedidos foram feitos nos primeiros dez meses de 2022, disse a chefe da Agência de Asilo da UE, Nina Gregori, à mídia alemã em dezembro. Cerca de 37% desses pedidos foram aceitos, com base nos dados de outubro.

Separadamente, quase oito milhões de refugiados ucranianos fugiram para a UE e outros países europeus – incluindo a Rússia – desde fevereiro. Pouco menos de cinco milhões receberam proteção temporária ou permanente, segundo dados das Nações Unidas.