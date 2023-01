A Estônia quase esgotou as possibilidades de aceitar refugiados da Ucrânia, informou o Ministério de Assuntos Internos

A Estônia enviará à Finlândia parte dos refugiados da Ucrânia que chegaram ao país, pois praticamente esgotou as possibilidades de recebê-los, informou na sexta-feira a assessoria de imprensa do Ministério de Assuntos Internos.

De acordo com o ministério, a Finlândia está pronta para receber até 100 refugiados ucranianos por semana, que expressaram seu desejo de fazê-lo. O grupo-alvo inclui principalmente cidadãos da Ucrânia que ainda não possuem proteção temporária ou autorização de residência válida na Estônia ou em outro país.

O ministro do Interior, Lauri Läänemets, observou que, no campo da aceitação de refugiados ucranianos, a Estônia está se aproximando da fronteira, quando será impossível oferecer todos os serviços de apoio e assistência necessários com um nível de qualidade suficientemente alto para novos refugiados que chegam.