A Hungria se opôs à “Cortina de Ferro” entre o Oriente e o Ocidente

A Hungria não apoia a ideia de uma nova guerra fria e de uma “cortina de ferro” entre os países do Oriente e do Ocidente e acredita que, para evitar o colapso econômico, a Europa deve desenvolver a cooperação com a Ásia na atual situação geopolítica, disse o ministro de Relações Exteriores e Relações Econômicas Externas da Hungria Péter Szijjarto.