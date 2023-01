A reconciliação de Türkiye e da Síria abrirá caminho para o fim do conflito sírio? — CMIO

Encontrar um terreno comum com Ancara pode ajudar Damasco a resolver muitos problemas, incluindo a ocupação americana de seus territórios

Contra a vontade de Washington, as lideranças síria e turca parecem estar mais próximas de restabelecer os laços. Após uma ruptura de 11 anos nas relações, tal reaproximação poderia abrir caminho para encerrar o capítulo final da brutal guerra síria, quebrando o atual impasse?

Segundo o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, o diplomata pode se encontrar com seu homólogo sírio, Faisal Mekdad, já em fevereiro para aprofundar as conversas sobre a reabertura dos laços entre os dois governos. Apesar do protesto do porta-voz do departamento de estado dos EUA, Ned Price, que disse que os EUA não “não apóia os países que melhoram suas relações ou expressam apoio para reabilitar o brutal ditador Bashar Assad”, Ancara e Damasco continuam sua jornada rumo à normalização.

O primeiro grande passo dado para a reconstrução dos laços ocorreu no final de dezembro, quando os ministros da Defesa de Türkiye e da Síria teriam se encontrado em Moscou. O que emergiu desta reunião foi a insistência verbal de Ancara em respeitar a integridade territorial síria, resolver a crise de refugiados em curso e defender-se contra “todos os grupos terroristas” que ameaçam a fronteira de Türkiye. Isso tem causado muita especulação sobre as condições que serão criadas para um bom restabelecimento dos laços, de ambos os lados.

Do ponto de vista do governo turco, a aproximação com Damasco pode trazer uma série de benefícios, incluindo o combate às Forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelos curdos, controladas principalmente pelo grupo YPG, considerado uma organização terrorista por Ancara. No final do ano passado, em novembro, Türkiye lançou uma campanha da força aérea, denominada Operação Garra-Espada, que visava atingir alvos do YPG no nordeste da Síria. Segundo o governo turco, o YPG representa uma ameaça à segurança nacional. Foi acusado de planejar um ataque a bomba no centro de Istambul no ano passado, e a operação aérea foi enquadrada como uma resposta de Türkiye. Também na agenda declarada de Ancara está uma terceira incursão terrestre no norte da Síria, que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que pode ocorrer a qualquer momento, com o objetivo de estabelecer uma profundidade de 30 milhas “faixa de segurança” no norte da Síria e do Iraque, ao longo da fronteira turca.













Türkiye atualmente abriga mais de 3,6 milhões de refugiados sírios, tornando-se o maior país anfitrião de refugiados do mundo, e agora está sendo instado a fazer algo sobre a repatriação de alguns desses refugiados que podem retornar ao seu país de origem, após a restauração da paz na guerra. Síria dilacerada. Uma possível normalização dos laços entre Damasco e Ancara pode ser a chave para negociar não apenas uma solução mais ampla para o conflito na Síria, mas também acordos sobre a questão dos refugiados e o combate aos grupos armados curdos dentro do território sírio.

Para Damasco, o governo de Bashar Assad não conseguiu lançar nenhum esforço militar significativo desde 2019, com o entrincheiramento militar de Türkiye dentro da província de Idlib, na Síria, impedindo o Exército Árabe Sírio (SAA) e seus aliados de derrotar o ramo da Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham , que controla em grande parte a área. Türkiye também realizou duas incursões no norte da Síria, primeiro no oeste em 2018 e depois no leste em 2019, ocupando faixas de território sírio, ao lado de uma força proxy chamada Exército Nacional Sírio (SNA).

Além de buscar uma retirada turca de bolsões de território sírio no norte, um problema persistente para Damasco é a ocupação de fato de um terço do país pelos EUA. Os militares americanos, junto com sua força de procuração curda, o SDF, ocupam o nordeste da Síria, onde estão localizadas as terras agrícolas mais férteis, juntamente com 90% dos recursos petrolíferos do país. Embora atacar Idlib ou o nordeste provavelmente colocaria o SAA em conflito direto com os EUA ou Türkiye, uma normalização dos laços com Ancara poderia mudar drasticamente a equação.

Se o governo sírio adotar a posição turca, de que as SDF são compostas por grupos terroristas e representam uma ameaça à segurança, hipoteticamente poderia ser alcançado um acordo pelo qual qualquer futura ofensiva turca no norte poderia ser seguida por uma ofensiva síria para cruzar o Eufrates River e liberar seu território ao redor dos campos de petróleo de al-Omar. Em ambas as ofensivas turcas anteriores na Síria, as forças dos EUA que estavam estacionadas lá para apoiar seus aliados curdos deixaram o território completamente, provavelmente temendo um confronto desnecessário com outra potência da OTAN. Os militares dos EUA também não têm direito legal oficial de estar em guerra na Síria, já que nenhuma aprovação do Congresso foi dada para ocupação de território ou esforços de guerra. Se Türkiye invadir, os EUA provavelmente se retirarão do nordeste da Síria novamente e deixarão uma oportunidade aberta para o governo sírio.













No mínimo, se a Síria conseguir negociar a retirada das forças turcas do noroeste do país, isso poderá permitir a reabertura de rotas vitais entre Aleppo e Damasco, abrir caminho para uma ofensiva em Idlib e/ou mesmo pavimentar o caminho caminho para um acordo de paz final para encerrar o conflito. Embora Türkiye e Síria tenham sido inimigos mortais durante a guerra, com Ancara provando talvez a maior ajuda para o esforço de derrubar o governo de Bashar Assad, tornou-se inevitável que ambos os lados eventualmente tivessem que se reconciliar em algum momento, depois que o governo da Síria provou vitorioso contra todas as várias facções que lutaram contra ele na guerra apoiada pelos EUA dentro do país.

O maior desafio, mesmo que o governo sírio consiga retomar a maior parte do território do país, são agora as sanções econômicas do Ocidente que paralisaram a economia do país e mergulharam a população civil na pobreza em massa. Talvez restaurar o controle de suas terras agrícolas e recursos naturais possa ajudar na recuperação. No entanto, as sanções estão claramente a dificultar os esforços de reconstrução, a importação de bens vitais e têm causado crises económicas, de electricidade, gás, água e várias outras no interior do país. Todos esses efeitos das sanções e mais, incluindo a exacerbação do atual surto de cólera na Síria, levaram a especialista da ONU Alena Douhan a pedir ao Ocidente que levante unilateralmente sua “sufocante” sanções. O governo sírio ainda tem um longo caminho a percorrer para acabar com a crise e reanimar a nação sofrida, junto com seu povo, porém, a reaproximação Türkiye-Síria pode servir como um passo na direção certa.