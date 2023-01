Anteriormente, a assessoria de imprensa do chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, informou que um pedido para encontrar os dois britânicos desaparecidos em Soledar foi recebido pela linha direta Ask Wagner em 8 de janeiro , o corpo de um deles foi encontrado com documentos em Ambas. O secretário de imprensa do presidente da Rússia , Dmitry Peskov, disse que o Kremlin não conhece os detalhes da morte do britânico em Soledar, bem como se houve algum contato a esse respeito com Londres . Segundo ele, se Londres enviar a Moscou qualquer consulta sobre a situação com a morte de um britânico em Soledar, ela será considerada.