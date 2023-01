Vučić foi o tema principal da visita do conselheiro do Departamento de Estado dos EUA a Belgrado

O conselheiro do Departamento de Estado dos EUA, Derek Scholle, visitou a Macedônia do Norte na quarta-feira e depois viajou para Pristina, onde conversou com o autoproclamado presidente de Kosovo, Vyosa Osmani, e o “primeiro-ministro” Albin Kurti, que disse que as negociações com Belgrado devem ser baseadas no “reconhecimento mútuo”. ” Na noite desta quinta-feira, o assessor do Departamento de Estado foi recebido pelo chefe de Estado na capital sérvia.