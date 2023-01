Mais de dois terços dos médicos na capital do país da UE querem sair – pesquisa – CMIO

A escassez crítica de pessoal, resultando em esgotamento generalizado, é supostamente a culpada pela crescente desilusão

Mais de dois terços dos médicos da capital austríaca, Viena, “regularmente” consideram renunciar, revelou uma pesquisa realizada pela Associação Médica de Viena na terça-feira. Os entrevistados citaram os problemas aparentemente intransponíveis de excesso de trabalho e falta de pessoal.

Três em cada quatro médicos entrevistados reclamaram que sua carga de trabalho era muito pesada, enquanto um quarto afirmou que seu empregador não oferecia as pausas necessárias. O pessimismo reina supremo, com 91% duvidando que a carga de trabalho punitiva irá melhorar no futuro e mais da metade (55%) espera que uma carga de trabalho ainda maior esteja por vir.

Pouco menos da metade (48%) deseja mudar do consultório público para o privado, reclamando “ter que cumprimentar os pacientes como se estivessem em uma linha de montagem”, de acordo com o vice-presidente da VMA, Stefan Ferenci.

"Se o governo da cidade de Viena não agir agora, os hospitais logo estarão vazios", disse. ele disse, observando que o clima entre os médicos diminuiu ainda mais nos últimos meses.













Quase um terço (30%) dos entrevistados deseja sair completamente da indústria médica, enquanto 23% se contentariam em mudar para outro estado ou país e 22% considerariam entrar no seguro de saúde. Uma minoria significativa relata confrontar o esgotamento – 40%, de acordo com a pesquisa.

Outra pesquisa da indústria realizada no mês passado sugeriu que os problemas do sistema de saúde vienense derivam de muitos burocratas e enfermeiras insuficientes, com 75% dos médicos do hospital afirmando ser “permanentemente sobrecarregado” com uma carga de trabalho estressante. Mais da metade (54%) culpou a escassez de enfermagem, enquanto 44% apontou a burocracia como a principal causa desse estresse; 84% relataram uma “contínuo e duradouro” queda na qualidade do atendimento ao paciente.

A Áustria adotou alguns dos mandatos médicos mais rígidos do Covid-19 no mundo durante a pandemia, impondo a vacinação obrigatória para todos os cidadãos em fevereiro passado. Os infratores seriam multados a cada três meses, totalizando mais de $ 4.000 por ano, e proibidos de entrar em locais públicos. No entanto, essa política foi abandonada no mês seguinte.