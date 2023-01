OTAN aumenta presença no vizinho da Ucrânia – CMIO

A aeronave espiã AWACS da aliança deve chegar à Romênia para ficar de olho na Rússia

A OTAN enviará um destacamento de aviões de vigilância do Sistema de Alerta e Controle Aéreo (AWACS) para a Romênia, a fim de “monitorar a atividade militar russa” em meio ao conflito na Ucrânia, anunciou o bloco militar liderado pelos Estados Unidos na quinta-feira.

Em um comunicado, a OTAN disse que a aeronave, que foi descrita como a aeronave do bloco “olhos no céu”, devem chegar à região de Bucareste no dia 17 de janeiro para reforçar a presença da aliança na região. A Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, já abriga várias tropas da OTAN, incluindo unidades da 101ª divisão aerotransportada de elite americana.

O bloco não especificou quantos aviões estarão estacionados na Romênia. No entanto, a agência de notícias alemã DPA informou que a OTAN planeja implantar três AWACS lá.

Os aviões AWACS iniciarão voos de reconhecimento, que ocorrerão apenas sobre o território da aliança, nos próximos dias, com missão prevista para durar “diversas semanas.” Além disso, a missão de vigilância será apoiada por cerca de 180 militares, que serão destacados na base da força aérea de Otopeni, perto da capital romena, a cerca de 200 km (124 milhas) da fronteira ucraniana.













Os próprios aviões fazem parte de uma frota de 14 aeronaves de vigilância da OTAN, geralmente baseadas em Geilenkirchen, no oeste da Alemanha. Essas aeronaves são equipadas com radar de longo alcance e sensores passivos capazes de detectar alvos a grandes distâncias enquanto permanecem no ar por horas.

O bloco militar liderado pelos EUA tem conduzido operações de vigilância regularmente em seu flanco oriental para manter o controle do conflito na Ucrânia desde que a Rússia lançou sua ofensiva militar contra o estado vizinho em fevereiro de 2022.

A implantação de aviões AWACS ocorre quando um grande número de blindados e veículos militares dos EUA começou a chegar à Holanda na quarta-feira antes de seguir para o flanco leste da OTAN, segundo a Reuters. No total, cerca de 1.250 equipamentos militares estariam desembarcando no porto holandês de Vlissingen, disseram autoridades americanas.

Na segunda-feira, Nikolay Patrushev, secretário do conselho de segurança nacional da Rússia, afirmou que o conflito em curso na Ucrânia “não é um confronto entre Moscou e Kiev, mas sim um impasse militar com a OTAN.”