Bitcoin estende rali mais longo desde a pandemia – CMIO

As principais criptomoedas estão se recuperando após uma queda acentuada após o colapso do FTX

O Bitcoin ampliou seus ganhos pelo nono dia consecutivo na quinta-feira e subiu acima de US$ 18.000, na mais longa sequência de vitórias desde 2020.

A criptomoeda mais popular do mundo ganhou mais de 10% em janeiro e saltou 8% na semana passada. Às 11h GMT de quinta-feira, estava sendo negociado a US$ 18.187, marcando um aumento de 4% nas últimas 24 horas, de acordo com o site CoinMarketCap.

O valor do Bitcoin cresceu em meio ao arrefecimento da inflação e espera que “o Federal Reserve vai desacelerar o ritmo de aumento das taxas de juros”, Bloomberg informou, acrescentando que o último rali vem como um “contraste total com a queda do ano passado.”

O Bitcoin caiu quase 65% em 2022, quando o mercado de criptomoedas mais amplo enfrentou ventos contrários resultantes de inúmeras falências e colapsos no setor, incluindo a implosão da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas no momento de sua insolvência.

“Acho que os ativos de risco estão se recuperando, porque a taxa terminal está chegando lenta mas seguramente ao primeiro plano e o posicionamento tem sido de baixa e transição, o que significa uma ação de preço de curto prazo de alta”. disse o fundador da Tallbacken Capital Advisors, Michael Purves.

Apesar das previsões recentes de que o Bitcoin pode cair 70% este ano devido às consequências do colapso do FTX, os analistas acreditam que, uma vez que as perspectivas para o mercado de ativos digitais se esclareçam, grandes players, incluindo instituições, voltarão, elevando o preço.

